Vor 20 Jahren, im April 1997, startete das Unternehmen Ursa die Produktion von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) in Deutschland. Seitdem haben unzählige Extruderschaumplatten in verschiedenen Ausführungen, ob mit glatter oder gewaffelter Oberfläche, gerader Kante, Stufenfalz oder Nut- und Federprinzip, das Werk Queis (siehe Foto) in Sachsen-Anhalt verlassen. Laut Herstelleraussagen überzeugen sie durch eine gute Wärmedämmfähigkeit, hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme – Eigenschaften, wie sie im Bereich der Perimeterdämmung, der Dämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten, von Industrieböden oder Umkehrdächern unerlässlich sind.

Angefangen hat alles ganz klein: 16 Mitarbeiter waren 1997 beschäftigt, als im ersten Jahr 53.000 Kubikmeter Ursa XPS über die Linie 1 liefen. Weiterentwicklungen und Modernisierungen sowie die Inbetriebnahme einer zweiten Linie machten aus dem Unternehmen einen der führenden europäischen Hersteller von XPS-Dämmplatten. In den vergangenen 20 Jahren wurden rund acht Millionen Kubikmeter der Dämmung in Queis produziert. So bietet der Hersteller seit 2015 Extruderschaumplatten in Multilayer-Technologie an.