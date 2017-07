Seit 1977 besteht das in Rottenburg am Neckar ansässige Unternehmen. Foto: Kremer Pigmente

Zinnoberrot, Smalte, Lapislazuli, Beinschwarz oder Krapplack – das sind einige seltene Pigmente, deren Herstellung jahrhundertelang als vergessen galt. Kremer Pigmente hat diese Pigmente wieder zum Leben erweckt. 1970 erhält der promovierte Chemiker Dr. Georg Kremer eine Anfrage eines englischen Restaurators. Dieser ist auf der Suche nach „Smalte“, einem intensivem Blauton aus kobalthaltigem Glas, das zu dieser Zeit nicht mehr erhältlich ist. Das Pigment war schon den alten Ägyptern bekannt, erlebte in der Zeit des Barock eine Renaissance. Durch Nachforschungen kann Georg Kremer die Rezeptur für das gemahlene blaue Glas in seinem Labor zusammenstellen. Diese Arbeit war die Grundlage für die Gründung von Georg Kremer’s Ein-Mann-Betrieb 1977 in Rottenburg am Neckar. Heute beliefert das Unternehmen weltweit Kunden mit Produkten für die Denkmalpflege, die Restaurierung und Malerei.

Kremer Pigmente