Alle zwei Jahre zieht es Maler, Bodenleger, Stuckateure und verwandte Gewerke aus ganz Deutschland zu Messe des Sortimentsgroßhändlers Mega nach Hamburg. Am 28. und 29. April findet die Veranstaltung wie gewohnt in Messehalle A1 am Fernsehturm statt. Auf der diesjährigen Leistungsschau präsentiert der Großhändler wieder gemeinsam mit rund 100 seiner Industriepartner Trends und Neuheiten fürs Profihandwerk.

10.000 Quadratmeter Sortiments- und Lieferantenvielfalt, freier Eintritt und erwartete 6.000 Fachbesucher – das sind die Eckdaten der diesjährigen Mega Messe. Auf dem berufsständischen Branchentreff begegnen sich Maler, Bodenleger, Stuckateure und Trockenbauer und erleben das Neueste aus Material- und Anwendungstechnik. Für genau diese Berufsgruppen bildet der Veranstalter ein Vollsortiment ab: Farben und Putze, Boden- und Wandbeläge, Trockenbau- und Dämmstoffe sowie Maschinen und Werkzeuge.

Es gibz zahlreiche Neuentwicklungen zu entdecken: in diesem Jahr beispielsweise Systemerweiterungen des 1-Personen-Spritzsystems Mega Quick & Easy. Neu ins Programm kommen gebrauchsfertige Metallic-Lacke. Auch ein weiteres Spritzgerät kommt hinzu, das Quick & Easy 4.0 speziell für die Verarbeitung der systemeigenen Innendispersionsfarbe. Unter dem Label Mega Grün ist eine Produktlinie entstanden, die auf Renovieren und Wohnen mit gutem Gewissen ausgerichtet ist. Die Produktlinie steht für ein System emissionsminimierter und konservierungsmittelfreier Produkte – vom Haftgrund bis zum Finish. Darüber hinaus werden unter der Marke Megatex Boden- und Wandbelagskollektionen präsentiert.

Auch der Handwerkernachwuchs soll auf der Messe gewürdigt werden: Das Nationalteam der Stuckateure trägt während der Messe einen Schauwettkampf aus. Dabei entscheidet sich, wer das deutsche Stuckateurhandwerk bei den WorldSkills 2017 vertreten wird. Die Berufsweltmeisterschaft findet vom 15. – 18. Oktober in Abu Dhabi statt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.mega.de