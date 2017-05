Der Unternehmensbereich Construction Chemicals der BASF hat im ersten Quartal 2017 seine Preise in Europa im Vergleich zum Vorjahr um 2 – 3 % erhöht. Die Preiserhöhung war notwendig, um die Kunden in einem Umfeld steigender Personal- und Rohstoffkosten auch weiterhin mit qualitativ hochwertigen Produkten und Services zu bedienen. BASF wird zum 15. Mai 2017 eine weitere Preiserhöhung von 4-7 % in allen projektbasierten und auslaufenden Verträgen umsetzen. Alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Kunden werden eingehalten.