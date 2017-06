Bereits seit 2006 fördert die gemeinnützige Sto-Stiftung die besten Auszubildenden im Malerhandwerk. Stiftungsrat Konrad Richter initiierte zu Beginn des Jahres eine weitere Förderaktion und erweiterte das Engagement der Stiftung nun auch auf den Nachwuchs im Stuckateur-Handwerk.

„Wir haben in den letzten fünf Jahren hervorragende Erfahrungen mit der Unterstützung der Auszubildenden im Malerhandwerk durch unsere Werkzeugkoffer gemacht. Ich freue mich daher sehr, dass auch der Bundesverband Ausbau und Fassade einen entsprechenden Antrag zur Unterstützung motivierter Auszubildender gestellt hat“, kommentierte Stiftungsrat Richter in Leonberg bei der feierlichen Übergabe der Werkzeugkoffer die Aktion.

Gesucht wurden die besten Nachwuchsstuckateure aller beruflichen Schulen, Berufsschulen und -kollegs mit Stuckateurklassen in ganz Deutschland. Bis Mitte Februar 2017 konnten die LehrerInnen ihren jeweils besten Schüler benennen, der im Sommer 2017 seine Prüfung ablegen wird. Bedingungen waren wirtschaftlicher Förderbedarf sowie ein Notendurchschnitt zum Halbjahr von mindestens 2,4. Zur perfekten Vorbereitung auf die Gesellenprüfung lobte die Sto-Stiftung einen gefüllten Koffer mit hochwertigen Werkzeugen von Storch-Ciret aus. Zusätzlich erwartet die drei Absolventen mit den besten Gesellenprüfungsergebnissen 2017 im Herbst ein iPad.

Beteiligt an der Aktion hatten sich in Baden-Württemberg die Bildungseinrichtungen in Schopfheim und Leonberg. In der ÜBA in Leonberg wurden jetzt im Beisein von Berufsschullehrern, Ausbildern, Arbeitgebern und Verbandsvertretern leuchtend grüne Werkzeugkisten im Wert von jeweils weit über tausend Euro an neun hocherfreute Azubis überreicht.

Die Empfänger sind Eros Gonella (Strnad & Heitzmann), Matija Mandaric (Hornikel), Tim Teufel (Michael Jäger), Jannik Fischer (Gisela Lauxmann), Michele Giraldi (Heinrich Schmid), Adrian Koßwig (Jochen Knödler), Eric Haupt (Eckhard Steinhilber) Sven Leder (Hahn GmbH) und Moritz Wittgen (Neth).