Auf der Messe trafen sich professionelle Verarbeiter und Händler von Bodenbelägen, Farben und Wandbekleidungen, Heimtextilien, Bauchemie sowie Flach- und Isolierglas. Mehr als 100 Aussteller präsentierten alle wichtigen Neuheiten und Trends. Neben Produktneuheiten wurden auch neue Techniken in der Verarbeitung gezeigt, ebenso wie das gesamte Spektrum an Werkzeugen und Maschinen für die fachmännische Verarbeitung. Modular aufgebaute Textilbeläge, Endlackieren in Rekordzeit, opulente Tapeten mit „Promi-Faktor“ sowie die neue Inszenierung der Wand durch Beleuchtung und Profile – das waren nur einige Highlights der Messe. Neben allen professionellen Themen lag der Fokus auch auf der menschlichen Seite. „Uns lag es sehr am Herzen, den familiären Charakter, den unser Unternehmen wie auch die Messe immer hatte, zu bewahren. Dass uns das gelungen ist, haben uns zahlreiche Besucher bestätigt. Darüber freuen wir uns sehr“, zieht Geschäftsführer Markus Weigel ein durchweg positives Fazit. Das positive Feedback nimmt Weigel als Messlatte für die kommende Veranstaltung im nächsten Jahr mit.