Zum Tag des Handwerks öffnen zahlreiche Hamburger Handwerksbetriebe, -Werkstätten und Museen traditionell ihre Tore. Auch das Deutsche Maler- und Lackierer-Museum in Hamburg-Billwerder zeigte an diesem Tag, warum es trotz der geografischen Randlage zu Recht ein Zentrum der Handwerksgeschichte in der Hansestadt ist. Dutzende Besucher kamen nach Billwerder, um eine lebendige Reise in die Geschichte des Maler- und Lackierer-Handwerks zu erleben. Rudolf Gregersen, stellvertretender Vorsitzender des „Vereins zur Förderung des Deutschen Maler- und Lackierer-Museums e.V.“ und Leiter des Museums: „Seit 1984 sind wir traditionell am Tag des Handwerks, aber auch bei anderen Gelegenheiten, wie dem Tag des Denkmals, mit verschiedenen Aktionen mit dabei. Wir begrüßen viele Gäste, die schon häufig hier waren und sagen, dass sie jedes Mal noch etwas Neues lernen und entdecken.“ Das Deutsche Maler- und Lackierer-Museum wurde 1984 auf Initiative des damaligen Obermeisters der Maler- und Lackierer-Innung Hamburg, Joachim Germann, eröffnet. Malermeister Peter Paternoster erklärt bei einer Führung durch die historische Scheune des Museums, wie es in den Malerwerkstätten um 1600 aussah. Foto: Deutsches Malermuseum

