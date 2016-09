Charity-Golf-Turnier

Kunden, Mitarbeiter, Freunde und Sponsoren traten am 9. September zum 3. Mal zur Benefiz-Veranstaltung mit ganz viel Herz an. Aus dem gesamten Bundesgebiet angereist, nahmen die Teilnehmer auf dem Golf-Resort Sonnenalp-Oberallgäu den Golfschläger in die Hand. Und das für einen guten Zweck: Mit den Einnahmen des Turniers unterstützt Baumit die Hilfsorganisation der Region, den Allgäuer Hilfsfonds e. V. Die Geschäftsführer Albert Füß und Heiko Werf dankten bei der Siegerehrung den zahlreichen namhafte Lieferanten, die als Sponsoren für das Event gewonnen werden konnten und sich damit in den Dienst der Sache stellten.

Durch die Ausrichtung des Turniers, überreichte Baumit dem Allgäuer Hilfsfond e. V. in den vergangenen Jahren bereits 20.000 €. 2016 wurde die Summe auf 30.000 € erhöht.