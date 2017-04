Dr. Murjahn-Förderpreis für 2017 ausgeschrieben

Auch in diesem Jahr wird es einen „Sonderpreis für Jungmeister/innen“ geben. Foto: DAW SE

Der mit 50.000 Euro dotierte Dr. Murjahn-Förderpreis für das Maler- und Lackiererhandwerk geht in die nächste Runde.

Der Preis zeichnet Fachbetriebe, Einzelpersonen oder Bildungseinrichtungen aus, die wegweisende Impulse für das gesamte Malerhandwerk geben. Bewerbungen sind in den Kategorien „Innovationen/technische Lösungen“, „Betriebsführung“, „Aus- und Weiterbildung“, „Farbe und Gestaltung“ sowie „Sonstige Initiativen im Maler- und Lackiererhandwerk“ möglich. Partner ist der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz. Der Preis wird unabhängig davon verliehen, welche Materialien der Maler einsetzt oder mit welchem Hersteller er zusammenarbeitet. Für den Wettbewerb in diesem Jahr ist wieder ein „Sonderpreis für Jungmeister/innen“ (Preisgeld 5000 Euro) ausgelobt. Für diesen Sonderpreis können sich junge Malermeister/innen bewerben, die nicht älter als 25 Jahre sind. Zu den preiswürdigen Projekten können ein erstklassiges Meisterprüfungsprojekt gehören oder besondere Aufgaben, die von den jungen Elite im Malerhandwerk im Betrieb mit Bravour übernommen wurden. Herausragende handwerkliche Leistungen oder auch außergewöhnliche Farbentwürfe kommen gleichfalls als Thema für eine Bewerbung in Frage.