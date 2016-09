Erweitertes Angebot

Seit diesem Schuljahr hat die Schule ihr Ausbildungsangebote um das duale Gymnasium erweitert. Getreu dem Motto „Kopf – Herz und Hand“, das auch der Initiative des Pilotprojektes „Duales Gymnasium“ in Kusterdingen zugrunde liegt (siehe Malerblatt 05/2016), hat der Mitinitiator, die Unternehmensgruppe Heinrich Schmid, auch hier den Ausbau des Angebotes unterstützt. Bisher ermöglicht der Ausbildungsweg innerhalb von drei Jahren den Gesellenbrief, den Abschluss zum staatlich geprüften Berufskollegiaten und die Fachhochschulreife. Mit einem Zusatzjahr sind nun auch das Abitur und der Gesellenbrief erreichbar. Einen weiteren Vorteil dieses Ausbildungsweges bietet die frühere Integration der zweiten Fremdsprache und des Fachs Physik in den Schulunterricht des dritten Ausbildungsjahres.

Die Ausbildung gliedert sich in zwei Abschnitte: In den ersten drei Jahren wird in jeweils drei Blöcken von fünf bis sechs Wochen an der Schule unterrichtet. Das letzte Schuljahr widmet sich komplett der Abiturvorbereitung an der Schule.

Den Absolventen stehen danach viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie der Besuch der Meister- oder Technikerschule. Außerdem bietet der Abschluss einen Unterbau für ein anschließendes Studium. Übergeordnetes Ziel ist es, motivierte und hochqualifizierte Führungskräfte für das Malerhandwerk zu gewinnen.