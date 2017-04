RAL-Farben wird für das Design des Farbmessgerätes Colorcatch Nano als Gewinner 2017 in der Kategorie Industrie und Handwerk mit dem international renommierten Red Dot Award: Product Design ausgezeichnet.

Der Award wird in seinen Ursprüngen seit 1955 vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen organisiert und ist einer der anerkanntesten Designwettbewerbe der Welt. Innovationsgrad, formale Qualität, Funktionalität und ökologische Verträglichkeit sind einige der Kriterien, die in das Urteil einfließen. Nur an Produkte, die sich durch ihre gute Gestaltung von vergleichbaren Produkten auf dem Markt abheben, vergibt die internationale Red Dot-Jury das Qualitätssiegel.

Das Farbmessgerät misst bis zu fünf Farben gleichzeitig auf vielen Oberflächen und Materialien und findet den entsprechenden RAL Farbton. Der Farbton wird mit digitalen Farbwerten angezeigt und kann über die hauseigene App direkt auf ein Objekt übertragen sowie per Mail verschickt werden. Während der Farbmessung werden alle nicht dominierenden Farbtöne, Schatteneffekte oder Schmutzpartikel automatisch eliminiert.