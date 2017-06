Am 20. und 21. Septemper findet im Schulungszentrum für Ausbau und Fassade in Rutesheim bei Stuttgart wieder ein Grundkurs „Gestaltungslehre, Farblehre, Wohnberatung“ statt. Der Kurs richtet sich an Unternehmer/-innen, Führungskräfte, Büroleiter/-innen, mitarbeitende Meisterfrauen sowie alle, die ihr Wissen rund um Farbe und Gestaltung vertiefen möchten. Der Grundkurs ist Voraussetzung für die Aufbausemester in den einzelnen Bereichen Farbgestalter und Wohnberater, die zum Dipl.-Gestalter für Farbe und Raum (Komzet) führen. Er beinhaltet die Themen Farbenlehre – Farbphänomene und Kontraste, Sinnesempfindungen, Eindrücke und Botschaften von Farben, Grundlagenkurs Wohnberater, Grundlagen der Gestaltung sowie optimale Raumgestaltung mit Beratungshilfsmitteln. Die einzelnen Themenblöcke werden mit einem Praxisbezug abgeschlossen, sodass die Teilnehmer/-innen erfahren, wie das theoretische Hintergrundwissen zum praktischen Know-how reift.

Die Kursgebühren für das zweitägige Seminar betragen 240 EUR + MwSt. p. P. inkl. Verpflegung und Seminarunterlagen. Auskünfte und Anmeldungen unter Tel. 07152 / 90 50 71 bzw. info@stuck-komzet.de