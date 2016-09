„Linolschnitt heute“ gibt auch in seiner zehnten Runde den Besuchern wieder einen repräsentativen Einblick in die aktuelle und internationale künstlerische Linolschnitt-Szene. Die Ausstellung bietet ein breites Spektrum vom klassischen Weißlinienschnitt bis hin zu farbintensiven Werken, von traditionellen bis hin zu höchst experimentellen Techniken. Parallel zu den ausgewählten Arbeiten aus der zehnten Ausschreibung zeigt die Städtische Galerie – aus Anlass des Jubiläums – unter dem Motto „Linoläum“ in einer Studioausstellung Werke von Preisträgern aus den vergangenen Wettbewerben. Diese Schau geht in erweiterter Form 2017/18 auf Tour und wird u. a. in der Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg und im Richard Haizmann Museum Niebüll präsentiert.

