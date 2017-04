In einer bundesweit angelegten Marketingkampagne möchte Tapetenhersteller Erfurt & Sohn die öffentliche Wahrnehmung der Raufaser stärken und den Handel markenunabhängig beim Abverkauf von Raufasertapeten unterstützen.

„Mit der bundesweiten Offensive haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Stärken der Raufaser markenunabhängig zu kommunizieren“, erläutert Frank Seemann, Marketingleiter bei Erfurt, die Beweggründe. „Durch eine moderne, öffentlichkeitswirksame Darstellung auf Außenwerbeflächen, online auf reichweitenstarken Endverbraucherportalen sowie im Social-Media-Bereich werden wir Interesse wecken, Nachfrage generieren und somit den Handel wettbewerbsübergreifend beim Abverkauf von Raufaserprodukten unterstützen.“

Präsentiert seit März

Gemeinsam mit einem Spezialist für Outdoor-Werbung legte das Unternehmen insgesamt über 50 Ballungszentren in ganz Deutschland fest, an denen die Kommunikationsziele medial transportiert werden – es sollten hochfrequentierte Bereiche sein, die zugeschnitten sind auf eine Zielgruppe mit Neigung zu den Themen Wohnen und Einrichten. Dabei kommen neben 18/1-Plakaten auch Mega-Lights zum Einsatz. Präsentiert werden die Werbeflächen zur Raufaser in mehreren Zeitintervallen seit März.

In jedem Intervall wird die Raufaser dabei durch ein anderes Motiv in Szene gesetzt. Die Plakate entstanden in Zusammenarbeit des Kreativteams des Herstellers mit Studenten der Hochschulen in Berlin, Bielefeld und Köln sowie einer projektbegleitenden Werbeagentur. Allen Motiven gemeinsam ist eine witzige und knackige Wort-Bild-Sprache. Die Homepage www.raufaser.de stellt eine Schnittstelle zwischen Außenwerbung und den geplanten Facebook-Aktivitäten dar. Die Facebook-Seite „Bleibt hängen“ (www.facebook.com/bleibthaengen) soll zusätzlich Infos und Ideen rund um die Raufaser geben.