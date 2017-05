Strategisch werden die Linien der Feidal GmbH Lacke + Farben der Dachmarke Albrecht zugeordnet. Fotos: Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG

Mit Übernahme der Geschäftsaktivitäten der Feidal GmbH Lacke + Farben am 1. April 2017 sind auch die Marken Büchner, Erbedol, Feidal und Passat in den Besitz der Meffert AG Farbwerke übergegangen. „Wir werden sie am Markt weiterführen und ausbauen“, erklärt Marketingdirektor Guido Borowski.

Damit erweitert sich auch das Sortiment des Herstellers: Neben den Lackspezialitäten von Büchner finden sich nun auch die Schlepper- und Landmaschinenlacke der Marke Erbedol im Produktportfolio. Strategisch werden die Linien der Dachmarke Albrecht zugeordnet. Die Tochterfirma Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG mit Sitz in Mainz ist ein Spezialist für lösemittel- und wasserbasierte Produktsysteme mit über 150 Jahren Erfahrung.