Adler punktete auf der Handwerksmesse in Wels mit dem Metallic-Holzschutz Pullex Platin: Die Lasur enthält spezielle Effektpigmente, die für metallischen Schimmer sorgen – egal in welchem Farbton: Von Silber über elegantes Blau bis zu flottem Rot ist alles möglich und farbenfrohes Schimmern garantiert. „Pullex Platin ist die perfekte Ergänzung zur beliebten Pullex Silverwood-Holzschutzfarbe“, erklärt Alexander Ringler, Verkaufsleiter für den Handel: „Während Silverwood der Holzfassade die Optik natürlich vergrauten Holzes verleiht, sorgt Pullex Platin mit einem metallischen Glanz für das gewisse Etwas – und das in einer Vielzahl von Farbtönen. Diese Auswahl wissen auch unsere Kunden zu schätzen.“