Stephan Bacher

Im Nationalteam der Stuckateure steht der nächste Wechsel an. Die Mitglieder der sechsten Staffel rücken nach.

Nach einer einwöchigen Trainingseinheit wurden im Rutesheimer Schulungszentrum für Ausbau und Fassade sechs neue Mitglieder in das Deutsche Nationalteam der Stuckateure aufgenommen. Sie rücken für die Stuckateurinnen und Stuckateure nach, die turnusmäßig nach zwei Jahren aus der Nationalmannschaft ausscheiden.

Das deutsche Nationalteam der Stuckateure hat in den vergangenen Jahren das Stuckateurhandwerk sowohl national als auch international sehr erfolgreich repräsentiert. Neben Goldmedaillen bei den WorldSkills 2013 durch Andreas Schenk und bei den EuroSkills 2014 durch Marc Armbrüster und Valmir Dobruna sowie einer Silbermedaille 2015 bei den WorldSkills in Brasilien durch Lukas Prell konnte sich zuletzt Anfang Dezember 2016 David Reingen den Titel des Vize-Europameisters erkämpfen. Die Stuckateur-Nationalmannschaft wird jährlich neu aufgestellt. Für die aktuelle Staffel des Nationalteams der Stuckateure konnten sich über den Bundesleistungswettbewerb in Mölln und Contests in Bühl, Düsseldorf und Nürnberg sechs neue Teilnehmer einen Platz im Team erkämpfen: Mike-Peter Hoff, (Rudolf Steffes GmbH, Saarbrücken), Lukas Kirschmer, (Schwenkedel GmbH & Co. KG, Laichingen), Josef Kroll (Stuckateurbetrieb Cybikov-Kroll, Königswinter), Sebastian Rupp (Helmut Meier GmbH, Feucht), Carlo Schmid (Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Reutlingen) und Alexander Schmidt (Stuckateurbetrieb Schmid, Adelshofen).

Die sechs Junggesellen konnten sich in den jeweiligen Wettbewerben auf einem sehr hohen Leistungsniveau gegen viele Konkurrenten durchsetzen. Im Anschluss an eine einwöchige Teambildungsmaßnahme wurden die neuen Teilnehmer in einer von Frank Schweizer moderierten Feierstunde offiziell in das Nationalteam aufgenommen. Neben Ehrengästen, Trainern, Ehemaligen, Ausbildern und Angehörigen nahm auch Frank Frössel, Marketingleiter des exklusiven Förderers Schwenk Putztechnik an dem Festabend teil und überbrachte die freudige Mitteilung, dass sich die quick-mix Gruppe, die Mutter von Schwenk, nicht nur weiter im Nationalteam der Stuckateure engagieren wolle, sondern auch bei der Nachwuchswerbung für das gesamte Stuckateurhandwerk.