Am 10.05.2017 erfolgte in Neu-Isenburg der symbolische Spatenstich für den neuen Standort der Kraft/Arta Unternehmensgruppe durch Bürgermeister Herbert Hunkel zusammen mit den Geschäftsführern der Unternehmensgruppe sowie dem Projektentwickler Devoc. Das Handwerksunternehmen Kraft, das in Offenbach in den Bereichen Maler, Ausbau, Fassade und Beton tätig ist, wird ab 2018 seinen Firmensitz vom Kaiserlei in Offenbach nach Neu-Isenburg verlegen.