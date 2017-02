Insgesamt finden die Seminare an elf Standorten, jeweils in den Brillux Niederlassungen statt. Foto: Brillux

Die Brillux Akademie bietet ab Januar 2017 ein neues Weiterbildungsangebot für Handwerker an. An elf Standorten steht im Rahmen des gebündelten Weiterbildungskonzepts ein umfangreiches Seminarprogramm zur Verfügung. Das neue Angebot richtet sich an verschiedene Zielgruppen von Azubis, Vorarbeitern, Gesellen und Meistern bis hin zu Inhabern von Handwerksbetrieben und ist im aktuellen Programmheft „Handwerkerseminare 2017“ zusammengefasst. Thematisch sind die Bereiche in „Technik und Gestaltung“ sowie „Marketing, Vertrieb und Führung“ unterteilt. Neu im Programm sind Seminare zu Baurecht, Existenzgründung, Betriebsführung für Inhaberpaare sowie Azubi-Knigge.