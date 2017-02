Große Leser-Aktion: Der Farbenhersteller Caparol stellt für die Malerblatt-Leser 300 Exemplare seines neuen Projektbuches UNIKAT kostenfrei zur Verfügung.

Jetzt heißt es handeln: die 300 Schnellsten, die sich zur Teilnahme registrieren, erhalten ein kostenfreies Exemplar des Projektbuches UNIKAT von Caparol. Darin werden unter anderem folgende Fragen beantwortet: Was sind die Trendfarben und Farbkombinationen 2017? Warum ist individuelles Handwerk wieder IN? Und wie kommt eigentlich ein Trend zustande? Außerdem bietet das Projektbuch viele Beispiele, Tipps und Hintergrundinfos. Es zeigt unter anderem, wie die Trends des Jahres 2017 an der Wand wirken und wie sich die Farbwelten zusammen setzen. Viel Platz für eigene Ideen bietet der 200-Seiten starke Notizteil. Die heraustrennbaren Farbkarten können MalerInnen auch gut im Kundengespräch einsetzen.

Bewerben Sie sich jetzt – vielleicht haben Sie das Buch schon bald im Briefkasten.

Ja, ich will mitmachen und gewinnen: