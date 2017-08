Unter dem Motto „NFB Forum Farbe 2017“ feiert der NFB (Neues Forum Baumanagement) gemeinsam mit dem Fördermitglied Sander + Partner das diesjährige „Forum Farbe“ am 21. September in Goch. Dirk Sander, Geschäftsführer und IT-Spezialist wird gemeinsam mit den Teilnehmern neue Wege zur Digitalisierung der Baustelle aufzeigen.

Jürgen Brandmeier, Leiter Technik-Vertrieb bei Storch, erklärt den Einsatz von Airless-Geräten. Darüber hinaus beleuchtet Martin Gies, Technischer Produktberater Disbon das Thema Beschichtung-Systeme für Balkone, Terrassen und Laubengänge. Das „Forum Farbe 2017“ fokussiert das Thema „Wissensweitergabe“, verbunden mit dem Ziel, in der Zukunft schneller, sicherer und besser zu werden. Kernpunkt des Geschehens ist die Baustelle, hier passieren durch Nichtwissen und Nichtbeachtung nachweislich die meisten Fehler. Auch in Zukunft lassen sich Fehler nicht ganz vermeiden, aber indem eine NFB-eigene Fehlerkultur aufgebaut und praktiziert wird, soll zukünftig das Fehlerausmaß reduziert werden. In der Veranstaltung wird Dr. Wolfgang Setzler diesen Ansatz erläutern.

Die Tagungsgebühr für das Forum Farbe im Hotel De Poort, Goch am 21. September beträgt für nicht NFB-Mitglieder 150 €. Das Programm sowie das Anmeldefax finden Sie unter www.n-f-b.de.