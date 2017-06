Überblick über Dämmstoffe, die in WDVS verwendet werden, sowie das in der Regel erzielbare Brandverhalten des Gesamtsystems. (Stand Mai 2016) Foto: VDPM

Hinsichtlich des Hochhausbrandes in London, gibt es ein erhöhtes Informationsbedürfnis in Sachen Brandsicherheit von Wärmedämm-Verbundsystemen. Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM) möchte diesem Informationsbedürfnis Rechnung tragen und hat hierzu ein FAQ-Brandsicherheit für WDVS erstellt.



Noch liegen zu dem Brand in London keinerlei gesicherte und verwertbare Informationen vor. So verbieten sich für Aussagen hinsichtlich Brandursachen, Brandverlauf, eventuell an der Brandausbreitung beteiligten Komponenten und Baumaterialien sowie zur Frage, ob und in welchem Umfang entsprechende bauliche und brandschutztechnische Vorschriften eingehalten wurden.

Quelle: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)

www.vdpm.info