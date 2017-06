In diesem Weiterbildungskurs werden u.a. die fertigen Putzmischungen aus der Industrie untersucht. Foto: Haus der Farbe

Die heutzutage weitverbreiteten WDVS stellen Handwerker vor neue Herausforderungen. Das stolze Traditions-Handwerk in seiner Materialvielfalt wird oft aus wirtschaftlichen Gründen von der Baustelle verdrängt und muss standardisierten Lösungen weichen. Der Spielraum in der Gestaltung mit diesen Materialien ist vermeintlich gering, so dass wir oft zu unbefriedigenden Kompromisslösungen tendieren. Als Planer, ist man aufgefordert, einen differenzierten Umgang mit diesen Materialien zu finden und aus der Innovation heraus neue Gestaltungsansätze zu generieren.

In der Werkstatt für Oberflächengestaltung untersuchen die Seminarteilnehmer fertige Putzmischungen aus der Industrie und spüren im Experimentieren die Qualitäten und gestalterischen Potenziale des Materials auf. Verputze und seine Bestandteile, Verarbeitungstechnik und Anstrichvariationen stehen im Fokus des Werkstattunterrichts. Dabei werden auch die geeigneten Mittel für eine aussagekräftige Bemusterung der entwickelten Gestaltungsansätze erötert.

Inhalte:

WDVS (Wärmedämmverbundsysteme), Kompakte Fassadensysteme, EPS und Mineralwolle; Hinterlüftete Fassadensysteme, Zementplatten; Fertigputze aus der Industrie; Materialexperimente Handwerkstechniken; Bemusterung und Modellbau

Kontakt und Anmeldung:

Haus der Farbe, Fachschule für Gestaltung in Handwerk und Architektur,

Langwiesstrasse 34, 8050 Zürich

Telefon 044 493 40 93

info@hausderfarbe.ch

www.hausderfarbe.ch