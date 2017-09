Lust aufs Handwerk

Zwei Praktikanten, Berufe ohne Ende – Charly und Marvin probieren sich durch Praktika im Handwerk aus. Die nächste Station ist das Maler- und Lackiererhandwerk.

Die „Rekordpraktikanten“ Charly und Marvin machten Station in Düsseldorf: einmal schneiden, färben, chatten im Sassoon Salon im Kö-Center in Düsseldorf-Ehlert. „Sie beide machen Mut und Lust auf Handwerk!“, ließ sich HWK-Präsident Andreas Ehlert von der Heiterkeit der zwei Teenager anstecken. Die 19-jährige Charly aus Flensburg und der 18-jährige Marvin aus Hamburg hatten einen Übungskopf im Kö-Center mit ihrem ersten eigenen Hair-Cut versehen. Die beiden „Rekordpraktikanten“ haben vor einem Monat einen Dauer-Roadtrip durch ganz Deutschland begonnen und wollen binnen fünf Monaten 44 Handwerke in der Praxis kennenlernen. In Düsseldorf Einblick in ein „Schönheits“-Handwerk zu nehmen, war eine treffende Wahl: Die Landeshauptstadt ist Bundeskapitale, wenn es um das Beauty-Segment des großen Wirtschaftssektors geht. 670 Friseursalons und 567 Kosmetikstudios stehen den Einwohnern und Kunden im Einzugsbereich zur Verfügung. Mehr Friseure & Co. im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt’s nirgends. Die Blitz-Wanderschaft von Charly und Marvin folgt einer Mission im Rahmen der laufenden Infokampagne des Gesamthandwerks.

Noch freie Lehrstellen

Im August und September haben viele junge Leute ihre Ausbildung begonnen, alleine in Düsseldorf bis dato 952. Doch im Handwerk sind bundesweit noch rund 30.000 Lehrstellen unbesetzt; im Kammerbezirk Düsseldorf stehen gut 700 Ausbildungsplätze alleine in der Lehrstellenbörse der Kammer noch parat. Angetan von der Anstelligkeit und Einsatzfreude der Rekordpraktikanten beim Shampoonieren, Schneiden und Chatten zeigten sich Meister Chris Wolfs, Salonmanagerin Emma Hackett und Creative Director Jens Jochem vom gastgebenden Salon. „Sie dürften morgen schon regulär anfangen.“ Kreativ geht’s auch weiter: Als Nächstes reisen die beiden Multitasker des Handwerks nach Herten zur Hospitanz bei Maler- und Lackierermeister Ludger Röwer. Eindrücke von der Düsseldorfer Station und den Erlebnissen auf der bisherigen Route der „Rekordpraktikanten“ stehen unter www.handwerk.de/rekordpraktikanten im Netz.