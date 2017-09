Drei Wochen lang drehte sich für 46 Studierende aus 30 Ländern von fünf Kontinenten alles um Energieeinsparung und Ressourcenschonung beim Planen und Bauen. Vom 22. Juli bis 13. August trafen sich die Teilnehmer/innen in Wien zur siebten Auflage der Green.Building.Solutions. Unter wissenschaftlicher Leitung von Karin Stieldorf bündelte die G.B.S. das Fachwissen von neun österreichischen Universitäten und Einrichtungen sowie einem irischen Institut. Beleuchtet wurden ökologische, ökonomische, technische sowie gesellschaftliche Aspekte nachhaltigen Planens und Bauens – aus interdisziplinärer Perspektive und zugleich praxisnah. Neben einem Abschlussprojekt, bei dem erworbenes Wissen direkt angewendet wurde, konnten Studierende an einem Fenster-Wand-Modell selbst Hand anlegen. Denn die Sto-Stiftung förderte nicht nur die Teilnahme an der Summerschool, sondern veranstaltete auch wieder einen einwöchigen Workshop. Angeleitet von jungen Malern und Lackierern erlernten acht Stipendiaten aus Brasilien, Dänemark, Honduras, Italien, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan und Spanien den Umgang mit zeitgemäßen Wärmedämm-Verbundsystemen. In gemischten Teams brachten sie verschiedene Dämmstoffe auf, bildeten Details aus und lernten fachgerecht zu verputzen. Die vier Handwerker übten sich indes in ihrem künftigen Verantwortungsfeld. Sie sind allesamt angehende Berufsschullehrer von der Bergischen Universität Wuppertal.