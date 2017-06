Kürzlich wurde die mittlerweile 20. Filiale der GIMA, das Servicelager Erfurt, eröffnet. Mitentscheidend für den Standort war die gute Verkehrsanbindung an die A 71. Den Kunden stehen nun auf über 800 m ² ein wohlsortierter Fachmarkt und ein großes Abhollager zur Verfügung. Neben dem GIMA Portfolio sind die Produkte der Firmen Zero und Gori erhältlich. Zu der großen Produktauswahl stehen in Erfurt auch vollelektronische Farbmischstationen für Putze-, Innen- und Außenfarben sowie Holzlasuren zur Verfügung. Ob edle Wand- und Deckenapplikationen, das Laibungs- und Brüstungs-system primusLPS und primusDPS oder die neueste Farbentwicklung im Innenbereich – in Live-Vorführungen wurden die verschiedenen Produkte den Kunden näher gebracht und die Möglichkeit gegeben, selbst Hand anzulegen.

