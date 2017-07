Zum Schwerpunkt-Thema „Grün in die Stadt“ können sich deutsche Planer und Architekten mit dänischen Kollegen austauschen. Foto: NordBau

„Digitalisierung am Bau“ und „Grün in die Stadt“ sind die Themenschwerpunkte der NordBau. Die Messe, die vom 13.-17.09.2017 in den Holstenhallen Neumünster stattfindet, möchte u.a. das Building Information Modeling (BIM) mit einem großen Ausstellungsangebot erlebbar machen.

Konzerne verwenden die detaillierte digitalisierte 3-D-Planung BIM bereits in der Zusammenarbeit mit international aufgestellten Bauunternehmen. Speziell kleinere und mittelständische Baubetriebe sollen in der Digitalisierung die Vorteile erkennen. Auf der NordBau werde es deshalb darum gehen, Bauherren, Planern, Architekten, Handwerkern und Gebäudemanagern zu zeigen, welche Vorteile BIM bietet und wie man sich den technischen Herausforderungen am besten stellen kann. Plastisch und „zum Anfassen“ soll die Digitalisierung bei Baumaschinen, Bauabläufen, der Planung, und den digitalen Hilfsgeräten für Handwerker dargestellt werden.

Unter dem Motto „Grün in die Stadt“ werden die Vorteile und Möglichkeiten der Begrünung präsentiert. Denn die nachhaltige Planung und Bewirtschaftung öffentlicher und privater Grünanlagen gewinnt eine immer größere Bedeutung in den Städten. Das Besondere: Auftrageber und Auftragnehmer von städtischen Grünlagen haben die NordBau-Sonderschau gemeinsam gestaltet. Ziel ist, ist die Potenziale für Wersteigerungen bei Immobilien und die Mehrwerte für Städte und Gemeinden aufzuzeigen.

Konkrete Themen sind nachhaltige Planung und Bewirtschaftung von innerstädtischen Grünflächen, alternative Formen der Regenwasser-Nutzung, Baumbepflanzung in Zeiten des Klimawandels und die Begrünung von Hausfassaden. Zum Schwerpunkt-Thema „Grün in die Stadt“ werden sich auf der NordBau auch deutsche Planer und Architekten mit dänischen Kollegen austauschen. Besonderes Messehighlight für Maler: Der jährliche Leistungswettbewerb der Handwerksjugend des Maler- und Lackiererhandwerks Schleswig-Holstein findet in Halle 8 statt.

www.nordbau.de