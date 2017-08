Eine besondere Würdigung erfuhren die besten Maler, Beschichtungstechniker und Lackierer Österreichs für ihre sehr guten Leistungen in der Ausbildung. Die Sto-Stiftung unterstützt angehende Maler und Stuckateure seit 2005 in ihrer Aus- und Weiterbildung.

Ihren zweistufigen Bestenwettbewerb „Du hast es drauf – zeig‘s uns!“ hatte die Stiftung 2016 in Österreich ausgelobt. Dabei konnten die Berufsschulen mit Malerklassen aller neun Bundesländer ihre besten Schüler im letzten Ausbildungsjahr nominieren. Im ersten Schritt wurden 30 Werkzeugkoffer übergeben. Die fünf Gesellen mit dem besten Abschlusszeugnis konnten sich über eine besondere Ehre freuen. Konrad Richter, Stiftungsrat Handwerk, zeichnete in Wien Andrea Distelberger, Melanie Hammer, Sarah Porranzl, Maximilian Prix und Nadine Steinwendtner in Wien vom Stiftungsrat Handwerk, Konrad Richter, mit einem Tablet aus.

Richter freute sich bei der Übergabe an die frisch gebackenen Gesellen ganz besonders über den weiterführenden Förderantrag von Maximilian Prix. Der gebürtige Wiener wird im nächsten Jahr eine Weiterbildung besuchen und kann dabei auf ein Stipendium der Stiftung zählen.