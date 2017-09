Vor Kurzem lud die Sakret- Europazentrale ihre europäischen Lizenznehmer zur jährlichen Versammlung in Berlin ein. Neben dem Geschäftsverlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr und den Aussichten für 2017 dominierten die Themen Digitalisierung und Innovationsnetzwerk die Konferenz. Die Bilanz des letzten Jahres liest sich nicht nur bei den Geschäftszahlen erfreulich für den Hersteller. Die Liste der erfolgreich am Markt platzierten Produktneuheiten in den Schwerpunkten Putze, GaLaBau, Technische Mörtel, Fassade und Betoninstandsetzung ist lang. Die Verleihung des Lieferantenpreises der Globus Baumärkte in der Kategorie „Technologie und Prozesse“ im Geschäftsfeld Baumarkt in Deutschland und die Auszeichnung des israelischen Lizenznehmers für seine Nachhaltigkeitsstrategie zeigen beispielhaft die Ausrichtung der gesamten Gruppe. Schon in den letzten Jahren hat die Unternehmensgruppe auf Digitalisierung gesetzt und mit Web-Angeboten die Weichen in Richtung einer kundenzentrierten Digitalstrategie gestellt. Auf der Agenda für 2017 steht unter anderem ein europaweites Produktinformationsmanagement und ein Ausbau des digitalen Customer Relationship Managements. Die europäischen Lizenznehmer betreiben derzeit mehr als 25 Werke in Europa, Israel und auf Zypern.