Am 28. und 29. September 2017 öffnet in Berlin „Das Forum 2017 – Zukunft Trockenbau Ausbau“ zum ersten Mal seine Tore. Neue Märkte für den Trockenbau, BIM, Fassaden in Trockenbauweise, Abnahme und gestörter Bauablauf, Digitalisierung und viele andere Themen erwarten die Teilnehmer in den Foren „Zukunft“, „Praxis“ und „Direkt“. Zielgruppe ist die gesamte Trockenbau- und Ausbaubranche mit ihren Geschäftsführern, Inhabern, Projekt- und Bauleitern, Obermonteuren, Vorarbeitern und allen weiteren Berufsgruppen, die dem Thema Trockenbau und Ausbau nahestehen. Im „Forum Zukunft“ geht es unter anderem um Klimadecken, BIM, Fassaden in Trockenbauweise, Schiebetüren und die Frage „wie viele Mitarbeiter verkraftet ein Chef?“. Das „Forum Praxis“ beschäftigt sich am 1. Tag mit den Neuerungen der DIN 4102–4/A1, der DIN 4109 und der DIN 18534 und am 2. Tag mit Fragen rund um die Abnahme und den gestörten Bauablauf. Um die Bauleiterhaftung, Bauschäden im Brandschutz, Abschottung von Leitungsanlagen, Nachunternehmer und Abrechnungsfragen geht es im „Forum Direkt“. Eine Ausstellung des Fachhandels und der Baustoffindustrie begleitet das Vortragsprogramm und animiert die Teilnehmer zum Netzwerken und Kontakte knüpfen.

