Ganz im Zeichen von nachhaltigem Bauen steht die Woche vom 25. September bis zum 1. Oktober 2017. Im Rahmen der World Green Building Week finden weltweit Veranstaltungen statt, die die Öffentlichkeit für die Chancen und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Bauweise sensibilisieren.

Offizieller deutscher Partner der Aktionswoche ist die deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.). In deren Rahmen können Events in Stuttgart, Heilbronn und Berlin besucht werden. Die kostenlose Auftaktveranstaltung, die sich der strategischen Bedeutung von Nachhaltigkeit widmet und Vorzeigeprojekte des nachhaltigen Bauens vorstellt, findet am 27. September in der DGNB Geschäftsstelle in Stuttgart statt.

Bei der Auftaktveranstaltung „Flagge zeigen für mehr Nachhaltigkeit in der gebauten Umwelt referieren Christine Lemaitre, Helmfried Meinel, Ministerialdirektor im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, sowie der Leiter Nachhaltigkeit bei Sto, Dr. Eike Messow.

Darüber hinaus wird der zertifizierte Neubau des Unternehmens Vector Informatik in Stuttgart-Weilimdorf gemeinsam präsentiert von Unternehmensgründer Eberhard Hinderer sowie Architekt Michael Frey von Schmelzle+Partner Architekten BDA.

Mittwoch, 27. September 2017, 17–20 Uhr, Stuttgart

Auftaktveranstaltung „Flagge zeigen für mehr Nachhaltigkeit in der gebauten Umwelt“

Donnerstag, 28. September 2017, 9:30–17 Uhr, Heilbronn Kongress „Urbane Qualitäten –Herausforderungen der Innenentwicklung; Bundesgartenschau Heilbronn 2019 als Motor der Stadtentwicklung“ Partner: Architektenkammer Baden-Württemberg

Freitag, 29. September 2017, 15–18 Uhr, Stuttgart Stadtführung „Nachhaltige Architektur in Stuttgart“ Partner: GA STUTTGART –guided tours by architects

Freitag, 29. September 2017, ab 15 Uhr, Berlin Stadtführung „Nachhaltiges Bauen in der Europacity“ Partner: TICKET B –Architektur erleben. Guiding Architects

Die Auftaktveranstaltung bei der DGNB ist kostenlos, für die übrigen Angebote fällt eine Anmeldegebühr an. Links zur Anmeldung: www.dgnb.de/wgbw.