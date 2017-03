Im März startet die vierteilige Veranstaltungsreihe „Digitallotse“ der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Das Thema der ersten Informationsveranstaltung ist: „Durch Digitalisierung zum papierlosen Büro“. Sie findet am 23. März, um 17 Uhr im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer (BTZ) in Heilbronn statt.

Die Papierablage kostet Zeit und Platz. Dabei ist das papierlose Büro in greifbarer Nähe. Denn wer die neuen elektronischen Möglichkeiten nutzt und bei den Prozessen rund um das Scannen der Belege definierte Regeln einhält, kann das Papier danach wegwerfen. Die Digitalisierung bietet jedoch noch mehr Vorteile: sie kann die Unternehmenssteuerung und auch die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater deutlich erleichtern. Wie kann die Digitalisierung gelingen und welche Regeln gilt es dabei zu beachten? Bei der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die Möglichkeiten des digitalisierten Büros und viele Anregungen für die betriebliche Praxis. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 16. März 2017, erforderlich.

Weitere Themen und Termine der Veranstaltungsreihe:

Das Thema der zweiten Informationsveranstaltung ist „Geschäfts-Apps und Programme“, sie findet am 23. Mai statt. Die dritte Informationsveranstaltung widmet sich der „3D-Technologie“ am 20. Juli. Viertes und letztes Thema ist „IT-Sicherheit“ am 11. Oktober.