Aufgrund der aktuellen Preissituation bei Fassadendämmplatten aus Polystyrol hat Caparol die Preise für diese Produkte erhöht. Gründe dafür sind eine Verknappung der Produktionskapazitäten und ein deutlicher Preisanstieg bei Styrol. Auch die Einführung der Maut für Lkw unter zwölf Tonnen und damit höhere Kosten für die Transportfahrzeuge der EPS-Hersteller sowie gestiegene Lohnkosten in der Produktion haben die Preiserhöhung notwendig gemacht.

Der Einkaufspreis für Styrol ist für die Hersteller der Dämmstoffe in den letzten Wochen umgerechnet um etwa neun Euro pro m³ EPS in die Höhe geschnellt. Weitere Erhöhungen für diesen Rohstoff sind für das zweite und dritte Quartal 2017 angekündigt. Die Wettbewerbssituation und der Abbau von Produktionskapazitäten in China und den USA bieten keinen Spielraum, um bei Styrol auf Alternativlieferanten auszuweichen.