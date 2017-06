Am 26. Mai 2017 feierte Fritz Stotmeister seinen 90. Geburtstag. Wie kaum ein Zweiter hat er die Baubranche geprägt. Unter seiner Leitung wuchs Sto zu einem internationalen Unternehmen, das heute über 5.200 Mitarbeiter beschäftigt und weltweit agiert. Als Anfang der 50er-Jahre die Nachfrage nach Kalk langsam zurückgeht, macht man sich Gedanken zu neuen Produkten, die den Umsatz stabilisieren können. 1954 werden per Zeitungsanzeige Lizenznehmer für einen neuartigen, organisch gebundenen Putz gesucht. Fritz Stotmeister hat den richtigen „Riecher“, überredet seinen Vater, hier zu investieren, und beginnt mit der Arbeit. Der Seniorchef erinnert sich: „Zu Dritt fing alles an: Einer, der den Putz in einem ehemaligen Ziegenstall anrührte – das war Wilhelm Hamburger. Ein Zweiter, der als Vorführmeister den Handwerkern zeigte, wie es geht – Fritz Stotmeister. Und der Dritte, der den Putz verkaufte, war auch Fritz Stotmeister.“ Das neue Material geht schnell auf Erfolgskurs. Schon im ersten Jahr kann ein Umsatz von 320.000 DM realisiert werden. Die Erfolgsgeschichte von Sto beginnt. 1966 startet mit der Markteinführung von „StoTherm Classic“ die Geschichte der Fassadendämmung, die sich bald zum Kerngeschäftsfeld von Sto weltweit entwickelt.