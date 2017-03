Alle Profi-Anwender, die beruflich mit Geräten des Herstellers zu tun haben, – ob Maler oder Schreiner, Azubi, Geselle oder Meister – sind aufgerufen, sich mit den Geräten in Aktion zu zeigen. Foto: Wagner

Oberflächenspezialist Wagner sucht Profis, die ihre Jobs auf der Baustelle oder in der Werkstatt mit Geräten oder Spritzpistolen von Wagner erledigen, und dafür den „Videobeweis“ antreten möchten.

Mit einem selbstgedrehten Video können sie sich auf der Wagner-Aktions-Seite für Handwerker bewerben und zum Profi des Monats küren lassen. Diesem winken als Gewinn Spritzgeräte oder -Pistolen im Wert von 320 Euro. Jeder Profi des Monats nimmt außerdem automatisch an der Wahl zum Profi des Jahres teil. Der Hauptgewinn hierfür: eine SuperFinish 23 Plus im Wert von über 3.300 Euro.

Alle Profi-Anwender, die beruflich mit Geräten des Herstellers zu tun haben, – ob Maler oder Schreiner, Azubi, Geselle oder Meister – sind aufgerufen, sich mit den Geräten in Aktion zu zeigen. Ein Job auf der Baustelle, ein Kundenauftrag, der in der Werkstatt gefertigt wird, Farbe und Lack, Dispersion und Putz – die Anwendungen sind vielfältig, und mit dem Spritzgerät ist der Job schnell und zuverlässig erledigt

Tipps zum Video-Dreh

Der selbst gedrehte Clip kann ganz einfach auf der Aktions-Seite www.wagner-group.com/profi-des-monats hochgeladen werden. Es sollte maximal drei Minuten lang sein. Tipps für den Video-Dreh finden Anwender ebenfalls auf der Seite. Falls es noch Fragen zur Aktion gibt, können diese per E-Mail an social.media@wagner-group.com gestellt werden oder direkt bei Facebook an Wagner Handwerk.