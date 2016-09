Stabiler Geschäftsverlauf

Mit einer Bilanzsumme von mehr als 1,26 Milliarden EURO hat die Malerkasse hat das Jahr 2015 abgeschlossen. Davon entfielen auf die Urlaubskasse (uk) rund 261,81 Millionen EURO und auf die Zusatzversorgungskasse (zvk) rund 1,02 Milliarden EURO. Prägnante Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2015 wurden von Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung bei der Mitgliederversammlung vorgelegt.

Deutlich gestiegen sind erneut die von der Malerkasse erbrachten Leistungen. Die Urlaubskasse hat Erstattungen an die Betriebe und Arbeitnehmer in Höhe von 301,68 Millionen EURO geleistet. In den 3 Geschäftsbereichen der Zusatzversorgungskasse Rentenbeihilfe, ZVK-Zukunft Rente und der Maler-Lackierer Rente wurden nahezu 41 Millionen EURO an Rentner und Versicherte ausgezahlt.

Die Geschäftsentwicklung der uk ist Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung der Branche im letzten Jahr. Die stabile Beschäftigungslage in den Betrieben und die Tariflohnentwicklungen führten zu einer Steigerung der gebuchten Bruttolohnsummen von 2,1% gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang der Insolvenzzahlen um 5,2% ist ebenso ein Indikator für die robuste wirtschaftliche Lage im Maler-Lackiererhandwerk. Insgesamt wurden 238 Insolvenzfälle erfasst. Die saisonale Abhängigkeit, insbesondere von den Witterungsbedingungen, bleibt für die Branche konstant:

43 % aller gewerblichen Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk waren in 2015 nicht durchgängig 12 Monate beschäftigt. Ihr Arbeitsverhältnis war länger als 1 Monat unterbrochen. Ein hoher Anteil von jeweils nur kurzzeitig beschäftigen Arbeitnehmern zeigt sich auch bei der Entwicklung des Versichertenbestands. Die Anzahl der Versicherten stieg um 5,1% auf über 288.000.

Trotz der anhaltenden Unsicherheiten an den Finanz-Kapitalmärkten und der sich fortsetzenden Niedrigzinsphase konnte die Malerkasse rund 39,5 Millionen EURO an Nettoerträgen aus den Kapitalanlagen erwirtschaften. Bei der zvk wurde das außerordentlich gute Anlageergebnis mit einer Durchschnittsverzinsung von 3,9% vorrangig genutzt, die Rücklagen zu stärken, um die gegebenen Zusagen zur zusätzlichen Altersvorsorge dauerhaft zu sichern.

Mehr Informationen unter www.malerkasse.de

Foto: Fotolia / Saklakova