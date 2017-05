Die Marke Metylan des Klebstoffherstellers Henkel bietet ein neues e-Learning-Tool an. Es ermöglicht allen Verarbeitern, technisches Wissen zu Tapezier- und Klebetechniken zu erweitern und aufzufrischen.

Im Rahmen der vertonten Lerneinheiten erfährt der Fachmann alles, was er über das Tapezieren wissen muss: Worauf kommt es bei der Untergrundvorbereitung an? Was sind die aktuellen technischen Regelwerke? Welche Prüfrichtlinien existieren für Wandbekleidungen? Welches ist das richtige Klebemittel? Auf was muss geachtet werden, wenn mit Zierprofilen gearbeitet wird? Diese und zahlreiche andere Fragen werden in drei Lerneinheiten ausgiebig beantwortet. Optional kann jede Lektion jeweils mit einem Frage-Antwort-Quiz abgeschlossen werden, um so das erworbene Wissen zu überprüfen.

Das Lernprogramm läuft in jedem aktuellen Internet-Browser. Auf der rechten Seite des Bildschirms findet sich die Inhaltsangabe – falls ein Thema bereits hinreichend bekannt ist oder vielleicht noch nicht vollständig verstanden wurde, lässt es sich dort überspringen, bzw. gezielt anwählen. Die Lektionen selbst sind strukturiert und in Unterkapitel aufgeteilt. Alle wichtigen Begriffe und Bedeutungen lassen sich in dem Glossar nachlesen.