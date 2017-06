Im WDVS-Seminar der Brillux Akademie lernen Teilnehmer an einem Musterhaus die Vielfalt der WDV-Systeme und ihre richtige Anwendung auf praktische Weise kennen.

Die Akademie bietet im Herbst 2017 erneut Praxisseminare zum Thema „Wissen, worauf es ankommt – Wärmedämmung“ an. Alle Teilnehmer können sich in diesem Seminar praktisch erproben und finden am eigens hierfür entwickelten Musterhaus viele reale Gegebenheiten wie Anschlüsse im Fensterbereich vor. Welche Dämmmaterialien setze ich ein? Mineralwolle oder EPS? Anschlusssituationen und Brandschutzmaßnahmen: Wie führe ich Arbeitsschritte technisch richtig sowie praxisgerecht aus und berücksichtige hierbei auch aktuelle Regelwerke? Diese und weitere Fragen werden in dem Seminar behandelt.

Fassadengestaltung und energetische Verbesserung durch WDV-Systeme hat zu Recht Konjunktur. Optimale Dämmergebnisse erzielt nur, wer sich sicher in allen Details der Planung, Materialauswahl und Verarbeitung bewegt. In dem Seminar „Wissen, worauf es ankommt – Wärmedämmung“ lernen Teilnehmer alles Wesentliche zum Stand der Technik kennen und nehmen wertvolles Wissen für dieses wichtige Arbeitsgebiet mit. Das Seminar richtet sich an Inhaber, Meister und Gesellen. An zwei Tagen haben WDVS-Verarbeiter Gelegenheit, sowohl ihre theoretischen Kenntnisse als auch die praktischen Fähigkeiten zu optimieren oder auszuweiten.

Nähere Informationen zu den einzelnen Inhalten, Terminen und Orten finden Sie auf der Webseite www.brillux.de/handwerkerseminare.