Junge Menschen für seinen Beruf begeistern und Botschafter für das Malerhandwerk sein, will Patrick Röder. Der 19-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zum Malermeister und staatlich geprüften Techniker für Farb- und Lacktechnik an der Ferdinand-Braun- Schule in Fulda. Für den jungen Handwerker, der seine Gesellenprüfung als Jahrgangsbester der Landesinnung Hessen abschloss, ist freie Zeit momentan ein Fremdwort. Denn er gehört zum Team Germany, das im Oktober in Abu Dhabi bei den 44. WorldSkills, den Weltmeisterschaften der Handwerksberufe, gegen die Besten der Welt antritt. Über 1.200 junge Fachkräfte aus 77 Ländern und Regionen messen sich dort in 51 Skills / Disziplinen. Partner des deutschen Teams ist die gemeinnützige Sto-Stiftung, die sich seit 2006 der Förderung junger Maler und Stuckateure verschrieben hat. Für Stiftungsrat Konrad Richter ein perfektes Instrument der Bestenförderung: „Maler und Lackierer ist ein farbiger Beruf mit Zukunft.“