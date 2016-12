Einblicke ins Unternehmen und Ausblicke auf seine Werktage bot Knauf Ende Oktober in Iphofen der Fachpresse.

Weniger Fachkräfte bei gleichzeitig boomender Bauindustrie – wie kann man als Hersteller diesem Trend begegnen? Marketingleiter Jochen Wenzel, der die Knauf Pressetage eröffnete, blieb den zahlreichen Fachjournalisten die Antwort nicht schuldig. Das Bauen müsse einfacher werden. Modulares Bauen und einbaufertige Systeme mit Designoberflächen seien Themenfelder der Zukunft. Was sich der Hersteller hierzu konkret ausgedacht hat, können Fachhandwerker in Kürze selbst erleben. Von Januar bis März 2017 finden zum fünften Mal die Knauf Werktage statt. Dann präsentieren die insgesamt elf Marken der Knauf Gruppe unter dem Motto Innovation. Praxis. Dialog. ihre neuesten Systeme und Produkte. „Wir wollen mit unseren Kunden in Dialog treten“, betont Jochen Wenzel. Wichtig sei die regionale Ausrichtung der Knauf Werktage. Für 2017 stehen folgende Veranstaltungen auf dem Programm:

10.01. und 11.01. in Düsseldorf

25.01. und 26.01. in Leipzig

01.02. und 02.02. in Mainz

15.02. und 16.02. in Stuttgart

22.02. und 23.02. in Hamburg

08.03. und 09.03. in Nürnberg

Einen beeindruckenden Ausblick auf die Werktage boten an beiden Pressetagen die Marktmanager und Geschäftsführer der Knauf-Marken: