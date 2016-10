Dr. Roland Falk, Leiter Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade Wir sollten grundsätzlich barrierefrei bauen. Ältere Menschen profitieren, indem sie dadurch länger in der gewohnten Umgebung wohnen bleiben können. Und bei plötzlicher Einschränkung durch einen Sportunfall oder Ähnliches sind die Konsequenzen weniger dramatisch. Barrierefreiheit bedeutet auch einen höheren Wohnkomfort. Der Handwerker sollte seine Kunden darauf hinweisen und über Fördermöglichkeiten informieren. Technische Vorgaben kommen in der Regel vom Planer.

Simon Kesting, Fachplaner für barrierefreies und komfortables Wohnen, Dozent der Akademie für Gestaltung in Münster Durch den demografischen Wandel steigt die Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum, der auch mit körperlichen Einschränkungen lange bewohnbar bleibt. Die Akademie für Gestaltung des HBZ Münster bietet mit dem „Fachplaner für barrierefreies und komfortables Wohnen“ ein Gewerke übergreifendes Seminar an. Es vermittelt in theoretischen und praktischen Einheiten alle fachlichen Kompetenzen in Sachen Barrierefreiheit.