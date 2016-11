Chef- und Führungskräfteseminar für das Handwerk

Klaus Steinseifer hilft bei unternehmerischen Fragestellungen.

Die TeilnehmerInnen kamen aus ganz Deutschland in den Schwarzwald, um mit Klaus Steinseifer die Veränderungen im eigenen Unternehmen einzuführen. Mit ihrer persönlichen Kompetenz, ihrer Mitarbeiterkompetenz, ihrer Marketingkompetenz und ihrer Kundenkompetenz gehen die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer ihren konsequenten Weg in die Champions-League der erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk und im handwerksnahen Mittelstand. Der rote Faden im Intensivseminar mit Klaus Steinseifer ist die Schaffung von Transparenzen in allen Unternehmensbereichen.

Im Leben der Unternehmerin, des Unternehmers und der Führungskraft, aber auch in den Unternehmen selbst, sind viele Veränderungswünsche vorhanden, die in diesen drei Tagen erkannt werden. Danach können die Probleme Schritt für Schritt und mit einer konsequenten Prioritätensetzung behoben werden. Jetzt wissen die SeminarteilnehmerInnen wie es geht und an welchen Stellschrauben sie drehen müssen, um mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in ihrem Leben und in ihrem Beruf zu haben und die eigene Unternehmensmarke positiv im Markt darzustellen. Die privaten und beruflichen Veränderungswünsche stehen auf dem Papier und werden mit einer erfolgreichen Zielplanung in Angriff genommen. Individualität und das Eingehen auf die ureigenen persönlichen und unternehmerischen Fragestellungen zeichnen dieses Seminar aus.

