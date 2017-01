Malerblatt trauert um Hans Jürgen Ronicke

Andreas Ehrfeld

„Hier spricht Malermeister Ronicke aus der Lutherstadt Wittenberg.“ Regelmäßig hat mich unser freier Autor Hans Jürgen Ronicke am Telefon so begrüßt. So unkonventionell wie seine Begrüßung lief auch sein Berufsleben ab. Bis zum Renteneintritt „nur“ Malermeister, startete er in eine Zweit- beziehungsweise Drittkarriere: Zum einen als Autor für verschiedene Fachzeitschriften, zum anderen legte er im Alter von 72 Jahren seinen Schein als staatlich geprüfter Restaurator ab, „da es Leute gab, die behaupteten, ich hätte keine Ahnung von diesem Thema“. Dabei sagte er der Mitteldeutschen Zeitung vor einigen Jahren, in Erinnerung an seine Lehrzeit bei einem Dorfmaler in Westfalen: „Was heute Denkmalschutz ist, war damals unser tägliches Brot.“

Besonders am Herzen lagen dem gebürtigen Ostwestfalen historische Maltechniken wie etwa die Schabloniertechnik. Ronicke wollte dem Malernachwuchs zeigen, dass der Beruf mehr ist, als Wände zu streichen und zu tapezieren. Konkrete Anregungen holte sich der spätberufene Denkmalpfleger auch aus alten Lehrbüchern der DDR, die er vor dem Mülleimer retten konnte: „Echte Meisterwerke wurden nach dem Niedergang der DDR achtlos weggeworfen, weil die politisch-inhaltliche Ausrichtung nicht mehr richtig war. Edle Steindruck-Loseblatt-Sammlungen und handwerklich schön gemachte Bildbände wanderten in die Tonne. Einiges konnte ich retten.“ Aus jenen alten Fachbüchern zitierte er auch in so manchem Artikel für das Malerblatt. Freier Autor, das nur am Rande erwähnt, wurde Ronicke erst, als ihm im Alter der Rollstuhl drohte. Liebenswerte Tatsache: In Zeiten, in denen fast alles nur noch digital zu klappen scheint, arbeitete Ronicke ausschließlich mit Papierbildern, um seine Artikel zu illustrieren.

Auch für die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz initiierten „Jugendbauhütten“, bei denen jungen Menschen traditionelle Handwerkstechniken beigebracht werden, engagierte er sich, war jahrelang Dozent für Praxisseminare.

Jetzt ist Hans Jürgen Ronicke im Alter von 80 Jahren verstorben. Sein Wissen, seine Erfahrung und seine herzliche Art werden wir vermissen.