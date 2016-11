„Wärmewochen“ starten wieder

Bereits zum dritten Mal startet der „Qualitätsgedämmt e.V.“ seine „Wärmewochen“. Teilnehmen können Fachhandwerksbetriebe, die sich als Partner unter www.dämmen-lohnt-sich.de/mitmachen in die Fachhandwerkersuche der Initiative eingetragen haben. Und so geht es weiter: Ab dem 1. Dezember können registrierte Fachhandwerksbetriebe im genannten Partnerbereich ihre Teilnahme an den „Wärmewochen“ bestätigen. Damit nehmen sie automatisch an der Verlosung von 100 Gutscheinen teil, mit denen der „Qualitätsgedämmt e.V.“ Fassadendämmungen mit jeweils 1000 Euro bezuschusst. Die Verlosung endet am 6. Januar 2017, bis 11. Januar werden die 100 Gewinner benachrichtigt. Die gewonnenen Gutscheine können Fachhandwerker in Beratungsgesprächen dazu nutzen, ihre vielleicht zögernden Kunden von einer Fassadendämmung zu überzeugen. Bis 31. März 2017 haben Hausbesitzer Zeit, den registrierten Fachhandwerksbetrieb mit einer Fassadendämmung zu beauftragen. Die Gewinne von jeweils 1000 Euro zahlt der „Qualitätsgedämmt e.V.“ gegen Vorlage der Fachhandwerker-Rechnung direkt per Überweisung an die Hausbesitzer aus.