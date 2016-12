Nele Oldenburg studiert an der Walter-Gropius-Schule in Hildesheim. Sie möchte die Zukunft der Maler- und Lackiererbranche aktiv mitgestalten.

Wie sieht die Zukunft des deutschen Maler- und Lackiererhandwerks aus? Angehende Lacktechniker und Lehrer verschiedener Fachschulen diskutierten dies beim ersten nationalen Fachschulkongress in Fulda. Aus den unterschiedlichen Workshops entwickelte sich ein Thesenpapier, das Chancen und Risiken des Maler- und Lackierhandwerks auf den Punkt bringt.

So eine Konstellation gab es noch nie: In Hessen trafen sich 60 Studierende im Bildungsgang „Staatlich geprüfter Lacktechniker“ und 16 Lehrer der Fuldaer Ferdinand-Braun-Schule, der Wilhelm-Ostwald-Schule in Berlin, der Gsechs Fachschule Farbtechnik in Hamburg, der Walter-Gropius-Schule in Hildesheim, der Badischen Malerfachschule Lahr, der Städtischen Fachschule für Farb- und Lacktechnik in München und der Schule für Farbe und Gestaltung Stuttgart. Diskutiert wurde über Anspruch und Realität bei der Aus- und Weiterbildung und das Zukunftsbild der Branche. Gefödert wurden die Fachschultage durch die Sto-Stiftung.

Holger Jahn, Professor an der Fachhochschule Potsdam, regte den Nachwuchs an, sich mit der im Handwerk scheinbar wenig beliebten Digitalisierung aktiv auseinanderzusetzten: „Spezialisieren und vernetzen Sie sich mit Kollegen, schauen Sie über den Tellerrand. Werden Sie in Ihrem Feld der Beste, statt auf jeden Fall den Kampf um den billigsten Anbieter zu verlieren.“ In Workshops entwickelten die Studierenden Thesen, die in einem Manifest zusammengefasst wurden. Für Stiftungsrat Konrad Richter hat die Veranstaltung wichtige Impulse gesetzt: „Wir haben mit viel Engagement diskutiert. Mit dem Aufruf steigen wir in die Diskussion über einen geänderten Führungsstil im Handwerk, über modernes handwerkliches Management und über eine veränderte Kundenorientierung mit allen Akteuren der Branche ein.“

Thesen des Manifests

These 1 · Demografischer Wandel, Globalisierung, Klimawandel und die fortschreitende Digitalisierung nehmen Einfluss: Außerdem werden sich Betriebsstrukturen ändern. Das Handwerk wird sich in immer mehr Kleinst- beziehungsweise Großbetriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern aufspalten, die häufig von fachlich und akademisch qualifizierten Inhabern geführt werden.

Zeitgemäß lernen

These 2 · Ausbildungssituation bleibt problematisch: Nach einer aktuellen Studie hat eine handwerkliche Ausbildung für junge Menschen keine hohe Priorität mehr. Seit Jahren schon ist der Rückgang in der Ausbildung zum Maler/Lackierer besorgniserregend. Ohne einschneidende Veränderungen im Umgang mit dem Nachwuchs wird diese Tendenz kaum gebremst.

These 3 · Rein digitales Planen, Material- und Beschaffungsmanagement sowie der eigentliche Bauprozess durch BIM (Building Information Modelling) nimmt im gesamten Bauhandwerk zu: Auch die Robotik könnte, so die These, Auswirkungen auf die Geschäftsfelder des Maler- und Lackiererhandwerks haben.

These 4 · Neue Geschäftsfelder: In der Gebäudeenergieberatung, in Spezialisierungen in den Bereichen Gerüstbau, Grafitti-Beseitigung, Steigebühnenverleih oder Rasenmarkierungen auf Sportflächen besteht für den Maler in Zukunft noch Steigerungspotenzial.

These 5 · Strukturelle Veränderungen: Insgesamt wird die Bildungsqualifikation als Schlüssel für den beruflichen Erfolg definiert. Immer komplexere Bauaufgaben/Bauprozesse in Neubau/Sanierung erfordern künftig ein wesentlich erweitertes technisches Wissen und Können sowie hohe Beratungskompetenz. Eine wichtige Rolle spielt hier auch die Beherrschung von Kommunikations- und Prozesstechniken. Die in dieser Form beschriebene Beziehung von Wissenserweiterung „Technik“ und Wissenserweiterung „Gesellschaft“ zeigt die Graphik in Form des bekannten „T-Modells“. Wichtig sind auch fest etablierte Bildungs-Kooperation mit außerbetrieblichen Institutionen wie z.B. Industrieunternehmen/Zulieferer, Bildungseinrichtungen (Kammern, Fachschulen, Forschungseinrichtungen, Stiftungen etc.)

Öffentlichkeitsarbeit

These 6 · Lehrangebot erweitern und zeitgemäßer vermitteln: Die Schulen sollten ein Selbstverständnis als Institution der akademischen Weiterbildung entwickeln und verinnerlichen. Ideal wäre das duale Zusammenlaufen der Bildungsstränge „technische Weiterbildung“ und „allgemeine Weiterbildung“. Fachschulen müssen sich klar strukturiert nach außen besser vernetzen, um den Schülern ein möglichst umfassendes und spezialisiertes Bildungsangebot/praktische Übungsfelder zu ermöglichen.

These 7 · Professionellere Öffentlichkeitsarbeit: So soll der Schultyp mit seinem Bildungsangebot breiter bekannt gemacht werden. Dazu gehört auch ein kluges „In die Pflicht nehmen“ von Landespolitik zur Sicherung von Mitteln für den Aufbau zeitgemäßer Lern- und Lehrstrukturen. Weitere Informationen: