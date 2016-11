Bereits zum zweiten Mal hat das Maler-Nationalteam auf Einladung von Caparol ein Lackseminar in Ober-Ramstadt besucht. Mit Blick auf die Anfang Dezember in Göteborg stattfindenden europäischen Berufswettbewerbe (EuroSkills) stand das Lackieren von Türen mit Pinsel und Rolle und modernen, wasserbasierten Werkstoffen im Mittelpunkt. Hier trug das im Juni bei Caparol stattgefundene Lackseminar Früchte. Franz Xaver Neuer, Leiter der Technik bei Caparol, zeigte sich zufrieden: „Es freut mich, dass wir durch Übung, aber auch durch den einen oder anderen Kniff die Besten der jungen Maler Deutschlands noch besser machen konnten. Ich bin zuversichtlich, dass wir damit für den europäischen Vergleich in Göteborg gut gerüstet sind“.

Anfang Dezember finden in Göteborg die EuroSkills statt. Auf der Farbe, Ausbau und Fassade in München war Johann Seifert im Rahmen eines Auswahlwettbewerbs des Maler-Nationalteams als Kandidat des deutschen Maler- und Lackiererhandwerks ermittelt worden. Begleitet wird er vom gesamten Maler-Nationalteam, dem die Besten der jährlich stattfindenden Bundesleistungswettbewerbe angehören.

Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz