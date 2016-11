Erfolgreich abgeschlossen

Mit einem Pilotprojekt hat die Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main in Offenbach auf die Bedürfnisse ihrer Betriebe reagiert: An der August-Bebel-Schule in Offenbach wurde vor drei Jahren eine Pilotklasse mit dem Schwerpunkt „Ausbautechnik und Oberflächengestaltung“ eingeführt. Die ersten 16 Auszubildenden aus Offenbacher Malerbetrieben haben dieses Jahr ihre Gesellenprüfung abgelegt und ihren Gesellenbrief in Empfang genommen. Sie sind jetzt Maler und Lackierer mit besonderen Kenntnissen in der Ausbautechnik und Oberflächengestaltung. „Wir haben das Pilotprojekt 2013 ins Leben gerufen, da aus den Betrieben im Rhein-Main-Gebiet der Bedarf gemeldet wurde. Seitdem konnten wir jährlich eine Klasse füllen“, erklärt Felix Diemerling, Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main. Inhaltlich umfasst die neue Fachrichtung Ausbautechnik und Oberflächengestaltung neben der klassischen Vermittlung von Maler- und Lackiererarbeiten derzeit folgende Schwerpunkte: Ausbau- und Montagearbeiten mit Systemelementen und Bauteilen, die Herstellung von Untergründen, z.B. durch das Aufbringen von Putzen, Spachtel- und Ausgleichsmassen, die Verarbeitung von Dämm- und Isolierstoffen, die Montage von System- und Fertigelementen sowie Bau- und Fertigteilen, Beschichtungs-, Putz-, Stuck- und Spachtelarbeiten sowie Raum- und Fassadengestaltungen.

