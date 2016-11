Beim dreitägigen Auswahlwettbewerb auf der Messe Farbe, Ausbau und Fassade in München konnte sich Johann Seifert aus Sachsen den Startplatz für die europäischen Berufsmeisterschaften in Göteborg sichern. Jetzt geht es in die heiße Phase vor den EuroSkills 2016. Das Malerblatt fragte ihn zum Stand seiner Vorbereitung und seinen Zielen.

Herr Seifert, was muss im Vorfeld des Wettbewerbs noch alles getan werden?

Die wichtigste Vorbereitung besteht darin, die Aufgabenstellungen vorzubereiten, zu trainieren. Schnelligkeit und Genauigkeit spielen hierbei die größte Rolle. Natürlich laufen im Hintergrund noch viele andere Dinge parallel: Flug, Unterkunft, Material, Werkzeuge und der Transport meiner Werkzeugkiste nach Göteborg sowie Pressearbeit.

Wer begleitet Sie nach Göteborg?

Mein Experte Matthias List aus München, natürlich kommen auch meine Eltern sowie das ganze Malernationalteam und Verbandsvertreter mit, die mich während des Wettkampfes tatkräftig anfeuern werden.

Gegen wie viele Konkurrenten treten Sie an?

Laut jetzigen Stand muss ich mein Können gegen 14 andere Länder und somit Gegner unter Beweis stellen.

Auf was freuen Sie sich am meisten?

Auf die vielen Eindrücke und Erlebnisse im Vorfeld, während, und nach den Euroskills. Es wird sicher eine riesige Erfahrung werden, die Leistungsfähigkeit des deutsche Malerhandwerks unter Beweis zu stellen. Natürlich werde ich mein Bestes geben, um unter die besten Drei zukommen.

Das Malerblatt-Team drückt Ihnen dafür die Daumen!