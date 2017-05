Am letzten Tag der Bewerberwoche gab es die Möglichkeit, die sieben großen Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Foto: Malerinnung Rhein-Main

Am letzten Tag der Bewerberwoche gab es die Möglichkeit, die sieben großen Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Foto: Malerinnung Rhein-Main

Die Bewerberwoche, eine Aktion der Malerinnung Rhein-Main, vermittelte 27 Teilnehmern Praktika in sieben Ausbildungsbetrieben.

Carola Neydenbock

Eine konzentrierte und aufmerksame Atmosphäre herrschte im Praxisraum des neuen Bildungszentrums der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main. Hier fand der praktische Einstellungstest statt, an dem insgesamt 65 Jugendliche aus dem Rhein-Main-Gebiet teilnahmen.

Versunken in ihre Aufgaben gestalten die Teilnehmer Papierbögen mit gelber und blauer Farbe. Dabei waren Feinmotorik und gestalterische Fähigkeiten gefragt. So unterschiedlich die Endergebnisse ausfallen, so unterschiedlich waren auch die Bewerber – von ruhigen, eher zurückhaltenden Charakteren bis zu extrovertierten Typen war alles vertreten. Die Teilnehmer kamen zum einen aus Frankfurter Schulen, aber auch aus einem Netzwerk von zahlreichen Berufsberatungsstellen. Darunter sind viele Vereine, die sich um spezielle Zielgruppen kümmern, wie z. B. Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergrund.

Praktika mit Perspektive

Bewerberwoche heißt das Ganze: Eine Woche hatten die Jugendlichen die Gelegenheit, sich über das Maler- und Lackiererhandwerk zu informieren sowie neben dem praktischen auch einen theoretischen Test zu absolvieren. Ziel der Veranstaltung war es, den Teilnehmern Praktika mit der Perspektive auf einen Ausbildungsvertrag zu vermitteln. Zum sogenannten „Recall“ lud die Innung die talentiertesten Kandidaten ein, die dann die Möglichkeit hatten, sieben Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. „Für die Bewerberwoche haben wir 110 Anmeldungen bekommen, was unsere Erwartungen weit übertroffen hat“, äußert sich Felix Diemerling, Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main, zu der Veranstaltung. „Für mich ist das ein klassisches Beispiel, wo Innungsarbeit Sinn macht: Alle Betriebe suchen Auszubildende – wenn wir sie gemeinsam suchen, ist es effizienter. Wenn wir die Vorauswahl leisten, ist es eine deutliche Zeitersparnis für die Firmen.“

Erfolgreicher Abschluss der Veranstaltung: 27 Teilnehmer konnten sich Praktika mit dem Ausblick auf einen Ausbildungsplatz sichern. Mit Blick auf nächstes Jahr sagt Diemerling: „Die Bewerberwoche wird es definitiv wieder geben.“

praxisplus

Mehr Infos unter:

http://www.farbe-rhein-main.de/