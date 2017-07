Geht auch in Gelb: Kardiumgelbe pastose Acrylfarbe auftragen, mit einer Folie abziehen und trocknen lassen.

Er zeigte in seinen Arbeiten, was alles mit Acrylfarbe möglich ist: Hier eine metallisch anmutende Oberfläche, hergestellt aus Modellierpaste, Bronzefarbe und irisierender Künstlerfarbe mit Spachtel, Schwamm und Lappen bearbeitet.

Daniel Ring beschäftigte sich in seiner Arbeit mit „Acrylfarben – Ein Gestaltungsmittel für den Innenraum“.

Er stellte neben fünf Oberflächengestaltungen, seinen in Betonimitation entworfenen Tisch aus zwei MDF-Platten vor.

So schön kann oxidiertes Messing sein: Ferdinand Weipert arbeitete mit verschiedenen Oxidationsmitteln, die chemisch miteinander reagierten.

Ferdinand Weipert zeigte in seiner Präsentation „Metalloxidation“ verschiedene Oberflächengestaltungen aus oxidierten Blattmetallen. Zu sehen ist die Oberfläche „Cyan Wave“ aus oxidiertem Kupfermetall. Fotos: Malerblatt

Auch in diesem Jahr präsentierten die angehenden staatl. geprüften Gestalter der Fachschule für Farbe und Gestaltung in Stuttgart-Feuerbach ihre Abschlussarbeiten. In unserer Bildergalerie stellen wir einige der Arbeiten vor.

Mit der Gestalterarbeit beenden die Schüler und Schülerinnen ihre Ausbildung zum staatl. geprüften Gestalter, der Meisterbrief ist dabei integriert. Die Weiterbildung dauert zwei Jahre und bereitet auf eine Position im mittleren Führungsmanagement vor. Eine Voraussetzung hierfür ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Maler und Lackierer, Raumausstatter oder Stuckateur.

Fachschule für Farbe und Gestaltung

www.farbegestaltung.de